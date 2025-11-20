Marche des brioches Manoir du Parc Matour

Marche des brioches

Manoir du Parc Maison des patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La marche des brioches permet de découvrir la région de Matour, paysage de bocage et de forêts, vallonnée et verdoyante. Parcours VTT et marcheurs séparés. Ravitaillements sur les parcours (fromages, saucisson, brioches, pommes) et au retour salade de fruits et brioche. Possibilité d’acheter des brioches cuites dans les fours banaux de la Maison des Patrimoines. .

Manoir du Parc Maison des patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 71 62 simonelapalus@orange.fr

English : Marche des brioches

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche des brioches Matour a été mis à jour le 2025-11-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)