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Marche des Brioches Maison des Patrimoines Matour

Marche des Brioches Maison des Patrimoines Matour dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Maison des Patrimoines

Adresse : Grande rue

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 3 3 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Matour

Marche des Brioches

Maison des Patrimoines Grande rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

À pied ou en VTT, ne manquez pas la Marche des brioches organisée par les Amis du Manoir le 21 juin 2026 à Matour !
Rendez-vous à partir de 7 heures à la Maison des Patrimoines.
Tout au long de la journée, une bonne odeur de brioche vous mettra en appétit !
Des brioches cuites dans les fours banaux du manoir à déguster et acheter sans modération !   .

Maison des Patrimoines Grande rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84  maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Marche des Brioches

L’événement Marche des Brioches Matour a été mis à jour le 2026-06-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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