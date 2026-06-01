Marche des Brioches Maison des Patrimoines Matour
Marche des Brioches Maison des Patrimoines Matour dimanche 21 juin 2026.
Matour
Marche des Brioches
Maison des Patrimoines Grande rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À pied ou en VTT, ne manquez pas la Marche des brioches organisée par les Amis du Manoir le 21 juin 2026 à Matour !
Rendez-vous à partir de 7 heures à la Maison des Patrimoines.
Tout au long de la journée, une bonne odeur de brioche vous mettra en appétit !
Des brioches cuites dans les fours banaux du manoir à déguster et acheter sans modération ! .
Maison des Patrimoines Grande rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr
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English : Marche des Brioches
L’événement Marche des Brioches Matour a été mis à jour le 2026-06-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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