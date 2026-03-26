Stage théâtre La Fête foraine chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Matour
Stage théâtre La Fête foraine chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Matour samedi 13 juin 2026.
Matour
Stage théâtre La Fête foraine
chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20
Jours de stage pour créer et jouer en famille, parents et enfants !
Ces journées seront dédiées au jeu théâtral burlesque et de rue. Devenir un·e véritable forain·e alpaguant le·la promeneur·euse, l’invitant à jouer à son stand farfelu !Jours de stage pour créer et jouer en famille, parents et enfants !
Nous fabriquerons ensemble des jeux forains drôles, décalés, sur le thème du banquet, .
chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 88 14 87 bonjour@lapimenterie.fr
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English : Stage théâtre La Fête foraine
L’événement Stage théâtre La Fête foraine Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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