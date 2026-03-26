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Stage théâtre La Fête foraine chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Matour

Stage théâtre La Fête foraine chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Matour samedi 13 juin 2026.

Lieu : chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR

Adresse : Grande Rue

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Matour

Stage théâtre La Fête foraine

chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20

Jours de stage pour créer et jouer en famille, parents et enfants !
Ces journées seront dédiées au jeu théâtral burlesque et de rue. Devenir un·e véritable forain·e alpaguant le·la promeneur·euse, l’invitant à jouer à son stand farfelu !Jours de stage pour créer et jouer en famille, parents et enfants !
Nous fabriquerons ensemble des jeux forains drôles, décalés, sur le thème du banquet,   .

chapiteau dans le parc Maison des patrimoines, MATOUR Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 88 14 87  bonjour@lapimenterie.fr

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English : Stage théâtre La Fête foraine

L’événement Stage théâtre La Fête foraine Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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