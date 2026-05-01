Ouverture de la piscine de Matour Piscine Municipale Matour
Ouverture de la piscine de Matour Piscine Municipale Matour samedi 23 mai 2026.
Matour
Ouverture de la piscine de Matour
Piscine Municipale 7 Rue de la Piscine Matour Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouverture de la piscine de Matour le Samedi 23 mai jusqu’au mardi 15 septembre 2026.
Les horaires ne sont pas les mêmes tout au long de la saison. Ils sont consultables sur le site de la mairie. .
Piscine Municipale 7 Rue de la Piscine Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 95
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English : Ouverture de la piscine de Matour
L’événement Ouverture de la piscine de Matour Matour a été mis à jour le 2026-05-20 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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