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Tournoi de sixte Matour

Tournoi de sixte Matour samedi 13 juin 2026.

Adresse : Stade de Matour

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Matour

Tournoi de sixte

Stade de Matour Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi du FCDM
Notre traditionnel tournoi de sixte aura lieu cette année encore à Matour.
Constitue ton équipe de 6 et viens défier les plus grands joueurs de la région !
Alors club, association, entreprise, bande de potes, venez passer un bon moment autour du ballon rond !   .

Stade de Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 59 84 98 

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English : Tournoi de sixte

L’événement Tournoi de sixte Matour a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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