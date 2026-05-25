Tournoi de sixte Matour
Tournoi de sixte Matour samedi 13 juin 2026.
Matour
Tournoi de sixte
Stade de Matour Matour Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tournoi du FCDM
Notre traditionnel tournoi de sixte aura lieu cette année encore à Matour.
Constitue ton équipe de 6 et viens défier les plus grands joueurs de la région !
Alors club, association, entreprise, bande de potes, venez passer un bon moment autour du ballon rond ! .
Stade de Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 59 84 98
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English : Tournoi de sixte
L’événement Tournoi de sixte Matour a été mis à jour le 2026-05-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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