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Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour

Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour

Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour samedi 30 mai 2026.

Lieu : Manoir du Parc

Adresse : Maison des Patrimoines

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Matour

Aquarelles botaniques et illustrations nature

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20

Venez créer votre propre herbier à travers une balade botanique à Matour. Votre talent (ou non) de dessinateur sera mis à l’épreuve et Elise vous attend pour vous faire découvrir ses secrets.   .

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 79 70 23  mineetmartre@yahoo.com

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English : Aquarelles botaniques et illustrations nature

L’événement Aquarelles botaniques et illustrations nature Matour a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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