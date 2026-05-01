Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour
Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour samedi 30 mai 2026.
Matour
Aquarelles botaniques et illustrations nature
Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20
Venez créer votre propre herbier à travers une balade botanique à Matour. Votre talent (ou non) de dessinateur sera mis à l’épreuve et Elise vous attend pour vous faire découvrir ses secrets. .
Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 79 70 23 mineetmartre@yahoo.com
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English : Aquarelles botaniques et illustrations nature
L’événement Aquarelles botaniques et illustrations nature Matour a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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