Aquarelles botaniques et illustrations nature Manoir du Parc Matour

Matour

Aquarelles botaniques et illustrations nature

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-20

Venez créer votre propre herbier à travers une balade botanique à Matour. Votre talent (ou non) de dessinateur sera mis à l’épreuve et Elise vous attend pour vous faire découvrir ses secrets. .

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 79 70 23 mineetmartre@yahoo.com

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English : Aquarelles botaniques et illustrations nature

L’événement Aquarelles botaniques et illustrations nature Matour a été mis à jour le 2026-05-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)