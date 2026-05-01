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Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Maison des Patrimoines Matour

Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Maison des Patrimoines Matour samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison des Patrimoines

Adresse : 11 rue de La Clayette

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Matour

Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature

Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 79 70 23 

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English : Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature

L’événement Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Matour a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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