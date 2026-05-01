Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Maison des Patrimoines Matour
Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Maison des Patrimoines Matour samedi 30 mai 2026.
Matour
Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature
Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier Aquarelles botaniques en illustration nature.
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Le matériel est fourni.
Parc de la Maison des Patrimoines replis à la Maison des Patrimoines en cas de temps pluvieux. .
Maison des Patrimoines 11 rue de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 79 70 23
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English : Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature
L’événement Atelier aquarelles botaniques et illustrations nature Matour a été mis à jour le 2026-05-21 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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