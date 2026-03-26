L’incroyable Banquet Matourin Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Matour
L’incroyable Banquet Matourin Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Matour samedi 27 juin 2026.
Matour
L’incroyable Banquet Matourin
Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes… journée et soirée festive pour tous les âges à Matour ! .
Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr
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English : L’incroyable Banquet Matourin
L’événement L’incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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