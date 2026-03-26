Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’incroyable Banquet Matourin Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Matour

L’incroyable Banquet Matourin Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Matour samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520

Adresse : Grande Rue

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Matour

L’incroyable Banquet Matourin

Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes… journée et soirée festive pour tous les âges à Matour !   .

Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40  bonjour@lapimenterie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’incroyable Banquet Matourin

L’événement L’incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Matour (Saône-et-Loire)