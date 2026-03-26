L’incroyable Banquet Matourin Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Matour

Matour

L’incroyable Banquet Matourin

Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes… journée et soirée festive pour tous les âges à Matour ! .

Parc maison des Patrimoines MATOUR 71520 Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’incroyable Banquet Matourin

L’événement L’incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)