l’Incroyable Banquet Matourin Maison du patrimoine Matour

Matour

l’Incroyable Banquet Matourin

Maison du patrimoine Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une demi-douzaine de discutades, de nombreux partenariats avec les associations et institutions du territoire, et autant de stages artistiques plus tard, voici venu le temps du banquet ! Venez partager l’aboutissement de ce projet.

Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes…

Une journée et soirée festive pour tous les âges à Matour ! .

Maison du patrimoine Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : l’Incroyable Banquet Matourin

L’événement l’Incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)