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l’Incroyable Banquet Matourin Maison du patrimoine Matour

l’Incroyable Banquet Matourin Maison du patrimoine Matour samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison du patrimoine

Adresse : Grande Rue

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Matour

l’Incroyable Banquet Matourin

Maison du patrimoine Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Une demi-douzaine de discutades, de nombreux partenariats avec les associations et institutions du territoire, et autant de stages artistiques plus tard, voici venu le temps du banquet ! Venez partager l’aboutissement de ce projet.

Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes…

Une journée et soirée festive pour tous les âges à Matour !   .

Maison du patrimoine Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : l’Incroyable Banquet Matourin

L’événement l’Incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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