l’Incroyable Banquet Matourin Maison du patrimoine Matour
l’Incroyable Banquet Matourin Maison du patrimoine Matour samedi 27 juin 2026.
Matour
l’Incroyable Banquet Matourin
Maison du patrimoine Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Une demi-douzaine de discutades, de nombreux partenariats avec les associations et institutions du territoire, et autant de stages artistiques plus tard, voici venu le temps du banquet ! Venez partager l’aboutissement de ce projet.
Déambulations, repas partagé, expositions, atelier folk, sieste sonore, fête foraine et spectacle de crêpes…
Une journée et soirée festive pour tous les âges à Matour ! .
Maison du patrimoine Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : l’Incroyable Banquet Matourin
L’événement l’Incroyable Banquet Matourin Matour a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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