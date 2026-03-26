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Ciné Matour Cinéma LE CART Matour

Ciné Matour Cinéma LE CART Matour vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Cinéma LE CART

Adresse : 5 D987

Ville : 71520 Matour

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Matour

Ciné Matour

Cinéma LE CART 5 D987 Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Projection ciné Matour. Soul kitchen.   .

Cinéma LE CART 5 D987 Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40  bonjour@lapimenterie.fr

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English : Ciné Matour

L’événement Ciné Matour Matour a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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