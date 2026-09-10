Découverte des réalités virtuelle et augmentée, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Découverte des réalités virtuelle et augmentée 21 novembre et 19 décembre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00
- Samedi 21 novembre – 15h-17h
- Samedi 19 décembre – 15h-17h
Cet atelier vous fait découvrir un casque de réalité virtuelle. Plongez dans des expériences immergées, des découvertes de lieux remarquables mondiaux, des jeux implémentés dans le décor de la médiathèque. Sensations garanties.
pôle Actualités (rez-de-chaussée)
À partir de 13 ans
Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/mediatheque-jose-cabanis La Médiathèque José Cabanis, à deux pas de la gare Matabiau, vous accueille 6 jours sur 7. L’entrée et les services sont libres et gratuits pour toutes et tous. Pour stationner, vous avez deux choix : il existe deux places PMR, rue Leduc, à proximité immédiate de la médiathèque et on retrouve aussi des places de parking réservées dans le parking souterrain Indigo (parking payant)
Plongez dans des expériences immergées, des découvertes de lieux remarquables @telier numérique
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026