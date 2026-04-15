Découverte des réalités virtuelle et augmentée, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Découverte des réalités virtuelle et augmentée Jeudi 23 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 15h-17h

Des expériences immergées, des découvertes de lieux remarquables mondiaux, des jeux implémentés dans le décor de la médiathèque feront voyager petits et grands.

pôle Actualités (rez-de-chaussée)

À partir de 13 ans

Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/mediatheque-jose-cabanis La Médiathèque José Cabanis, à deux pas de la gare Matabiau, vous accueille 6 jours sur 7. L’entrée et les services sont libres et gratuits pour toutes et tous. Pour stationner, vous avez deux choix : il existe deux places PMR, rue Leduc, à proximité immédiate de la médiathèque et on retrouve aussi des places de parking réservées dans le parking souterrain Indigo (parking payant)

Durant les vacances scolaires, l’atelier Déclic vous fait découvrir l’univers de la réalité virtuelle. @telier numérique