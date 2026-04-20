Découverte des rongeurs de la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues
Découverte des rongeurs de la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues jeudi 23 avril 2026.
Martigues
Découverte des rongeurs de la ferme pédagogique
Jeudi 23 avril 2026 de 9h30 à 10h, de 10h15 à 10h45 et de 11h à 11h30. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Pendant les vacances scolaires, la ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir ses rongeurs. Gratuit, sur réservation.Enfants
Les agents passionnés de la ferme pédagogique, vous accueillent au Grand Parc de Figuerolles.
A destination des enfants et de leurs parents. .
Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 00
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English :
During the school holidays, the educational farm at the Grand Parc de Figuerolles invites children to discover its rodents. Free, booking required.
L’événement Découverte des rongeurs de la ferme pédagogique Martigues a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Martigues
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