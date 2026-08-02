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Découverte des trésors du Conservatoire, Conservatoire municipal, Sarreguemines

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire municipal · Sarreguemines

Découverte des trésors du Conservatoire, Conservatoire municipal, Sarreguemines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Conservatoire municipal
Adresse
6 rue d'Or 57200 Sarreguemines
Ville
57200 Sarreguemines
Département
Moselle

Découverte des trésors du Conservatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Conservatoire municipal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiment lors d’une visite commentée.

Conservatoire municipal 6 rue d’Or 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 98 05 26 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr »}]
Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiment lors d’une visite commentée.

©Ville de Sarreguemines

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