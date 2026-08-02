Découverte des trésors du Conservatoire, Conservatoire municipal, Sarreguemines
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire municipal · Sarreguemines
Informations pratiques
Découverte des trésors du Conservatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Conservatoire municipal Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiment lors d’une visite commentée.
Conservatoire municipal 6 rue d’Or 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 98 05 26 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr »}]
Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiment lors d’une visite commentée.
©Ville de Sarreguemines
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