Découverte des vignes rouennaises

Place Bernard Tissot Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:30:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-30 2026-06-03 2026-06-20 2026-07-01 2026-07-18 2026-08-29 2026-09-09 2026-09-26

Une association s’est lancée le pari fou de faire pousser des vignes sur les hauteurs de Rouen. C’est à travers une balade guidée jusqu’aux plantations avec une vue imprenable sur toute la ville qu’ils vous offriront une dégustation de produits locaux.

Accompagnés d’un guide, profitez d’une occasion unique d’accéder à ce vignoble depuis la gare. Tout au long de votre ascension, découvrez l’évolution de la ville et du quartier du Mont Fortin, en passant par la maison Marrou.

Au terme de cette promenade, qui vous offre une vue imprenable sur Rouen, vous êtes accueillis par les vignerons.

Ces passionnés vous présentent l’histoire singulière du vin à Rouen, leur expérience de la viticulture, et vous offrent une dégustation de spécialités locales liées à la vigne (saucisson au vin rouge, feuilles de vignes farcies, vins, etc).

Vous redescendrez par vos propres moyens (bus n°11 ou 22 20 min à pied jusqu’à la gare).

– Attention il n’y a pas de sanitaires sur le lieu de plantation des vignes

– A prévoir en fonction des conditions météorologiques chaussure de randonnée, crème solaire, lunette de soleil avec cordon, k-way, casquette/chapeau, affaires chaudes pour le retour car la nuit tombe vite.

– En cas de mauvaises conditions météorologiques, la structure se réserve le droit de reporter la sortie sans aucune pénalité de retard ou qu’une indemnité ne puisse être réclamée

– Avoir une condition physique permettant la pratique de l’activité

– En dessous de 8 inscrits la visite ne pourra avoir lieu .

Place Bernard Tissot Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

L’événement Découverte des vignes rouennaises Rouen a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Rouen tourisme