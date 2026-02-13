Découverte d’outils d’animation pour développer son esprit critique, Mediathèque départementale de l’Aveyron, Rodez

Découverte d’outils d’animation pour développer son esprit critique Jeudi 19 mars, 09h00 Mediathèque départementale de l’Aveyron Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00

La Médiathèque départementale de l’Aveyron est consciente du rôle des bibliothèques dans le développement de l’esprit critique des habitants. Pour cela, elle a acquis de nouveaux outils d’animation qu’elle met à disposition des bibliothèques :

– l’exposition Criti-bulle : agite ton esprit critique : une exposition créée par Universcience pour développer l’esprit critique, complétée par des ateliers de médiation clés en main et des documents.

– Module interactif Les dessous d’Internet : créé par Fréquence école, ce module en bois permet d’animer des ateliers ludiques sur l’impact environnemental du numérique.

– l’exposition Ecologie, un enjeu de justice sociale ! : réalisée par Ritimo, cette exposition propose à la fois des éclairages sur les mécanismes d’exploitation et de domination à l’origine du ravage environnemental et un démontage des principales idées reçues au sujet de l’écologie.

– l’exposition Décryptons l’information ! : réalisée par Ritimo, cette exposition aide à comprendre les choix qui sont faits dans la fabrication et la diffusion des informations et donne de nombreux conseils pour apprendre à décrypter l’information, à vérifier ses sources et à protéger ses communications sur Internet.

– l’exposition Intelligence artificielle, droits devant ! : réalisée par Cartoon for peace, cette exposition vise à encourager un regard critique et citoyen en faveur d’un développement et d’une utilisation éthique de l’IA.

– l’exposition Numérique – Libérons nos pratiques : réalisée par Ritimo, cette exposition propose d’éclairer certains concepts techniques afin d’en saisir les incidences pratiques et politiques. Elle permet également d’interroger la place du numérique et de l’Internet dans nos vies et les conséquences sur nos comportements et sur notre liberté d’expression.

Mediathèque départementale de l’Aveyron 4 rue Paraire 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

La Médiathèque départementale de l’Aveyron présente ses nouveaux outils d’animation qui favorisent l’esprit critique.