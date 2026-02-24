Découverte du bocage de Chevais Clussais-la-Pommeraie

Découverte du bocage de Chevais

Rue de l’Église Clussais Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres

Balade commentée dans le bocage humide de Chevais à la découverte des haies champêtres, de leurs arbres, de leur gestion, mais aussi des richesses biologiques de ce site (oiseaux, reptiles, orchidéees…).

RDV à 9h30 devant l’église de Clussais-la-Pommeraie. .

