Formez-vous aux papillons de jour Clussais-la-Pommeraie samedi 13 juin 2026.
Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Après un petit point ensemble sur le terrain afin d’apprendre à identifier les papillons de jour, nous partirons avec nos filets et nos appareils photo à leur recherche sur un site remarquable du département. Il est possible de poursuivre la journée avec la sortie papillons de nuit !
Sur inscription.
RDV à 13h30 à Chevais (détails fournis lors de l’inscription). .
Clussais-la-Pommeraie 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 78 23 marc.bruneau@dsne.org
