Formez-vous aux papillons de nuit

Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour donner suite à la formation consacrée aux papillons de jour quelques heures plus tôt, venez apprendre à reconnaître les papillons qui peuplent la nuit au sein d’une des plus belles landes du département dans le cadre du projet Hétérocérès en Poitou-Charentes. Sur inscription.

RDV à 21h à Chevais (détails fournis lors de l’inscription). .

Clussais-la-Pommeraie 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formez-vous aux papillons de nuit

L’événement Formez-vous aux papillons de nuit Clussais-la-Pommeraie a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays Mellois