Formez-vous aux papillons de nuit Clussais-la-Pommeraie
Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Pour donner suite à la formation consacrée aux papillons de jour quelques heures plus tôt, venez apprendre à reconnaître les papillons qui peuplent la nuit au sein d’une des plus belles landes du département dans le cadre du projet Hétérocérès en Poitou-Charentes. Sur inscription.
RDV à 21h à Chevais (détails fournis lors de l’inscription). .
Clussais-la-Pommeraie 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 33 vincent.leboullec@dsne.org
