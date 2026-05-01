Orthez

Découverte du Bois de la Coudane

Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Balade sur le patrimoine naturel forestier de la Coudane

Partez à la découverte de l’arboretum et laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité du monde végétal.

Sur inscription jusqu’au 20 mai. .

Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Découverte du Bois de la Coudane

L’événement Découverte du Bois de la Coudane Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn