Découverte du centre des archives historiques du Mans, centre des archives historiques SNCF du Mans, Le Mans

Informations pratiques

Découverte du centre des archives historiques du Mans Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 centre des archives historiques SNCF du Mans Sarthe

10 participants par session, chaque session dure une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez les trésors cachés de la SNCF !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le centre d’archives historiques SNCF du Mans ouvre exceptionnellement ses portes. Visitez les magasins d’archives, normalement interdits au public.

Explorez une exposition sur la thématique des archives en péril.

Plongez dans l’histoire ferroviaire et découvrez des documents uniques!

Une occasion rare à ne pas manquer !

centre des archives historiques SNCF du Mans 2 avenue de Bretagne 72 Le mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Le Centre National des Archives Historiques de la SNCF, ce lieu basé au Mans, où se conserve l’âme même de notre aventure ferroviaire, ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Cette édition, placée sous le signe du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », invite chacun à redécouvrir notre mémoire collective et à réfléchir à l’avenir de ce que nous transmettons.

Notre patrimoine n’est pas seulement un héritage du passé : il est une histoire vivante, celle des femmes et des hommes qui ont construit les rails, imaginé les gares et fait voyager des générations entières. C’est aussi un patrimoine en mouvement, confronté aux défis de notre époque : le temps qui passe, les transformations technologiques et les enjeux environnementaux. Cette fragilité même lui donne toute sa valeur. Préserver, c’est choisir ce que nous voulons transmettre et ce que nous refusons de voir disparaître.

Ici, dans ces archives, nous conservons bien plus que des documents : nous préservons des récits, des émotions et des savoir-faire. Des plans de locomotives aux affiches publicitaires, des registres de comptabilité aux photographies de gares aujourd’hui disparues, chaque pièce raconte une part de notre histoire commune.

C’est cette histoire que nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir, à questionner et à réinventer avec nous au cours de cette journée exceptionnelle.

Alors, ensemble, ravivons la flamme de ce patrimoine unique, résistons à l’oubli et imaginons comment le faire vivre pour les générations futures. Car un patrimoine, à l’image d’une locomotive, ne prend tout son sens que lorsqu’il est en mouvement. Parking gratuit. Accès en transport en commun : Tramway T1 et bus 10 A. Arrêt Berry (itinéraire depuis la gare du Mans), prévoir 8 min de marche

Découvrez les trésors cachés de la SNCF !

© SARDO_ SNCF