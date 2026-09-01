Découverte du chant choral Rhinau
jeudi 24 septembre 2026 · Rhinau
Informations pratiques
Rhinau
Découverte du chant choral
35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 21:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Animé par l’ensemble vocal Barok, dirigé par Michèle Lhoustau, professeure de chant et de piano à l’ÉMIR, découvrez le plaisir de chanter en groupe et de partager l’énergie unique d’une répétition en conditions réelles. .
35 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 40 25 laurent.will@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Découverte du chant choral Rhinau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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