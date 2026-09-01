Informations pratiques

Rhinau

Découverte du chant choral

35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24 21:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Animé par l’ensemble vocal Barok, dirigé par Michèle Lhoustau, professeure de chant et de piano à l’ÉMIR, découvrez le plaisir de chanter en groupe et de partager l’énergie unique d’une répétition en conditions réelles. .

35 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 56 40 25 laurent.will@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Découverte du chant choral Rhinau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried