Visite ludique et créative Rhinau

Informations pratiques

Rhinau

Visite ludique et créative autour du livre

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 11:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Plusieurs jeux et activités d’illustration vous inviteront à entrer dans l’univers de l’illustratrice et de l’autrice.

Au programme des jeux d’observation, de mise en voix et du dessin. .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Visite ludique et créative autour du livre Rhinau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried