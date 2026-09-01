Visite ludique et créative Rhinau
mercredi 16 septembre 2026 · Rhinau
Informations pratiques
Rhinau
Visite ludique et créative autour du livre
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 11:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Plusieurs jeux et activités d’illustration vous inviteront à entrer dans l’univers de l’illustratrice et de l’autrice.
Au programme des jeux d’observation, de mise en voix et du dessin. .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Visite ludique et créative autour du livre Rhinau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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