Informations pratiques

Rhinau

Noël à la ferme

7 rue Sergent Viala Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 14:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Renouer avec les vraies valeurs de Noël dans un cadre magique. Ateliers pour petits et grands, contes, crèche vivante et chants de Noël

La ferme éducative se transforme, à l’occasion de sa fête de Noël, en un lieu de partage où toutes les générations peuvent se balader et profiter du contact avec les animaux ainsi que des ateliers en se laissant porter par la magie de Noël. Crèche vivante, chants et contes de Noël, atelier de pain et bredele, jeux et bricolage de Noël….

Vin chaud, jus de pomme chaud et bredele. .

7 rue Sergent Viala Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 66 44 fermeeducative@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reconnect with the true values of Christmas in a magical setting. Workshops for young and old, storytelling, live nativity scene and Christmas carols

L’événement Noël à la ferme Rhinau a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Grand Ried