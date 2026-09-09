AGENDA · Rhinau
Histoires chuchotées, chantées, contées Rhinau
mercredi 9 septembre 2026 · Rhinau
Informations pratiques
Rhinau
Histoires chuchotées, chantées, contées
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 09:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Des histoires racontées de plusieurs manières pour les 3 ans, animées par la bibliothécaire et les relais petite enfance. .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Rhinau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried
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