Informations pratiques

Rhinau

Histoires chuchotées, chantées, contées

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09 09:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Des histoires racontées de plusieurs manières pour les 3 ans, animées par la bibliothécaire et les relais petite enfance. .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Rhinau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried