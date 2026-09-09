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AGENDA · Rhinau

Histoires chuchotées, chantées, contées Rhinau

mercredi 9 septembre 2026 · Rhinau

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
3 rue de l'Hôtel de ville
Ville
67860 Rhinau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Rhinau

Histoires chuchotées, chantées, contées

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 09:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Des histoires racontées de plusieurs manières pour les 3 ans, animées par la bibliothécaire et les relais petite enfance.   .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45  mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Histoires chuchotées, chantées, contées Rhinau a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried

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