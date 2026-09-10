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Découverte du Château de Réveillon, Château de Réveillon, Réveillon

samedi 19 septembre 2026 · Château de Réveillon · Réveillon

Découverte du Château de Réveillon, Château de Réveillon, Réveillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Réveillon
Adresse
1 rue du Château 51310 Réveillon
Ville
51310 Réveillon
Département
Marne

Découverte du Château de Réveillon 19 et 20 septembre Château de Réveillon Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le château de Réveillon, daté de la fin du XVIe siècle, décoré et aménagé au XVIIIe siècle par le Marquis d’Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV.
Le Château a abrité les premiers romans de Marcel Proust.

Château de Réveillon 1 rue du Château 51310 Réveillon Réveillon 51310 Marne Grand Est 0611764131 http://chateaudereveillon.fr Parking avec borne électrique
Venez découvrir le château de Réveillon, daté de la fin du XVIe siècle, décoré et aménagé au XVIIIe siècle par le Marquis d’Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV.

©N. Besançon

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