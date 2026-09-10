Découverte du Château de Réveillon, Château de Réveillon, Réveillon
samedi 19 septembre 2026 · Château de Réveillon · Réveillon
Informations pratiques
Découverte du Château de Réveillon 19 et 20 septembre Château de Réveillon Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez découvrir le château de Réveillon, daté de la fin du XVIe siècle, décoré et aménagé au XVIIIe siècle par le Marquis d’Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV.
Le Château a abrité les premiers romans de Marcel Proust.
Château de Réveillon 1 rue du Château 51310 Réveillon Réveillon 51310 Marne Grand Est 0611764131 http://chateaudereveillon.fr Parking avec borne électrique
Venez découvrir le château de Réveillon, daté de la fin du XVIe siècle, décoré et aménagé au XVIIIe siècle par le Marquis d’Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV.
©N. Besançon
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