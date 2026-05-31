Découverte du château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley, Château Pontus, Bissy-sur-Fley
Découverte du château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley, Château Pontus, Bissy-sur-Fley dimanche 28 juin 2026.
Découverte du château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley Dimanche 28 juin, 14h00 Château Pontus Saône-et-Loire
Entree libre 2€, visites guidées prix exceptionnel : 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Le château Pontus de Tyard sera ouvert le dimanche 28 juin pour des visites libres ou visites guidées.
Château Pontus Rue du château Bissy sur fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « Info@pontus-de-tyard.com »}]
Visites guidées ou visites libres du château Château Pontus de Tyard