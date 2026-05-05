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Visite guidée, Château Pontus, Bissy-sur-Fley

Visite guidée, Château Pontus, Bissy-sur-Fley dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Château Pontus

Adresse : Rue du château Bissy sur fley

Ville : 71460 Bissy-sur-Fley

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Visite : 5€

Visite guidée Dimanche 28 juin, 15h00, 17h00 Château Pontus Saône-et-Loire

Visite : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Nous proposons de visites guidées le dimanche 28 juin à 15h et 17 h du château de Pontus, du verger conservatoire, des vignes .
Le vignoble se compose d’une vignes de cépage ancien et d’une vigne de collection de chardonnay.
Possibilité d’achat de vins

Château Pontus Rue du château Bissy sur fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « Info@pontus-de-tyard.com »}]
Visite guidée du château où naquis Pontus de tyard illustre humaniste et poète, et de ses extérieurs Château Vignes

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