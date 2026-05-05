Visite guidée, Château Pontus, Bissy-sur-Fley

Visite guidée Dimanche 28 juin, 15h00, 17h00 Château Pontus Saône-et-Loire

Visite : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Nous proposons de visites guidées le dimanche 28 juin à 15h et 17 h du château de Pontus, du verger conservatoire, des vignes .

Le vignoble se compose d’une vignes de cépage ancien et d’une vigne de collection de chardonnay.

Possibilité d’achat de vins

Château Pontus Rue du château Bissy sur fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « Info@pontus-de-tyard.com »}]

Visite guidée du château où naquis Pontus de tyard illustre humaniste et poète, et de ses extérieurs Château Vignes