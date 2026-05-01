Les couleurs vivent Festival les Tréteaux de Pontus Bissy-sur-Fley
Les couleurs vivent Festival les Tréteaux de Pontus Bissy-sur-Fley dimanche 31 mai 2026.
Bissy-sur-Fley
Les couleurs vivent
Festival les Tréteaux de Pontus Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : 10.5 – 10.5 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le spectacle théâtral musical loufoque poétique Les Couleurs Vivent sera joué dans le cadre du Festival les Tréteaux de Pontus.
Pour tout public à partir de 6 ans, durée 55 minutes environ.
Conception, écriture et réalisation Sophie Talabot jeu, manipulation, Annabelle Rogelet violoncelliste tous terrains.
La couleur c’est le chant de la lumière qui a mis son costume de fête .
Procurez-vous le programme pour connaître les autres dates. .
Festival les Tréteaux de Pontus Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 63 96 sophie.talabot@orange.fr
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English : Les couleurs vivent
L’événement Les couleurs vivent Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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