Les couleurs vivent Festival les Tréteaux de Pontus Bissy-sur-Fley

Bissy-sur-Fley

Les couleurs vivent

Festival les Tréteaux de Pontus Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le spectacle théâtral musical loufoque poétique Les Couleurs Vivent sera joué dans le cadre du Festival les Tréteaux de Pontus.

Pour tout public à partir de 6 ans, durée 55 minutes environ.

Conception, écriture et réalisation Sophie Talabot jeu, manipulation, Annabelle Rogelet violoncelliste tous terrains.

La couleur c’est le chant de la lumière qui a mis son costume de fête .

Procurez-vous le programme pour connaître les autres dates. .

Festival les Tréteaux de Pontus Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 63 96 sophie.talabot@orange.fr

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English : Les couleurs vivent

L’événement Les couleurs vivent Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-05-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II