Les Tréteaux de Pontus 4e journée Le bourg Bissy-sur-Fley

Les Tréteaux de Pontus 4e journée

Le bourg Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

2026-05-30

Les Tréteaux de Pontus est un festival de spectacle vivant (théâtre, danse, musique, jeune public) dans des lieux de patrimoine local.

Nous y accueillons de jeunes talents pour leurs premiers essais de spectacles, des compagnies régionales qui tentent de nouvelles formes ainsi que les spectacles de notre compagnie, la Compagnie du Bonheur Vert.

Programme du samedi 30 mai:

Exposition immersive de Caméléon en continu

16h: Le Petit bestiaire d’Alice , par l’Ensemble Artifices Théâtre musical jeune public

17h30: Sabine la Goutte par La Cabane à Chèvres: Théâtre de rue, masqué

19h30: Ne m’enterrez pas vivante, vérifiez bien! parle Théâtre du Chaos: Poésie .

Le bourg Château de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lacompagniedubonheurvert@yahoo.fr

