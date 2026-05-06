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Visite libre du Château Pontus de Tyard Rue du Château Bissy-sur-Fley

Visite libre du Château Pontus de Tyard Rue du Château Bissy-sur-Fley dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Château Pontus de Tyard

Ville : 71460 Bissy-sur-Fley

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bissy-sur-Fley

Visite libre du Château Pontus de Tyard

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

En visite libre, vous aurez la possibilité de découvrir des vins uniques PASITHEE issus d’une vigne conservatoire de cépages anciens ainsi qu’un vin blanc PONTUS collection de chardonnay.
Venez flâner dans les vignes et le verger conservatoire.   .

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   info@pontus-de-tyard.com

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English : Visite libre du Château Pontus de Tyard

L’événement Visite libre du Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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