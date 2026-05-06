Visite libre du Château Pontus de Tyard Rue du Château Bissy-sur-Fley
Visite libre du Château Pontus de Tyard Rue du Château Bissy-sur-Fley dimanche 14 juin 2026.
Bissy-sur-Fley
Visite libre du Château Pontus de Tyard
Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
En visite libre, vous aurez la possibilité de découvrir des vins uniques PASITHEE issus d’une vigne conservatoire de cépages anciens ainsi qu’un vin blanc PONTUS collection de chardonnay.
Venez flâner dans les vignes et le verger conservatoire. .
Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@pontus-de-tyard.com
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English : Visite libre du Château Pontus de Tyard
L’événement Visite libre du Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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