Journée Pontus de Tyard Biodiversité et Patrimoine Viticole Le bourg Bissy-sur-Fley

Journée Pontus de Tyard Biodiversité et Patrimoine Viticole

Le bourg Chateau de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

L’association, ‘’Renaissance du Château de PONTUS DE TYARD’’, a la gestion d’un bâtiment ayant appartenu à cet illustre personnage et œuvre depuis 2001 à restaurer ce monument historique.

Tous les ans, nous vendangeons nous-mêmes une parcelle de vignes appartenant à l’association, et sortons quelques bouteilles d’un vin dit ‘’Clairet’’, unique et différent chaque année.

Par ailleurs, tous les mois de juin, depuis 2012, notre association ‘’Renaissance du château Pontus de Tyard’’ organise avec le Jardin des Sciences de Dijon et la Chaire UNESCO culture et tradition du vin, des journées d’échanges.

Les Journées Pontus de Tyard Biodiversité et Patrimoine Viticole.

Des partenariats ont été établis avec la revue des œnologues ainsi qu’avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et depuis 13 années, plus de 100 intervenants ont contribué au succès de ces journées.

Le thème de cette année 2026 s’intitulera

La vigne au féminin. .

Le bourg Chateau de Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 28 14

