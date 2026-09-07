Découverte du ciel ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Découverte du ciel ( Les séances du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 17h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le ciel est riche de milliards d’étoiles, de planètes et de galaxies. Mais savez-vous où se situent la Grande Ourse, l’Etoile polaire, les constellations d’Orion ou de Cassiopée ? une séance entièrement guidée par un médiateur scientifique, pour apprendre à reconnaître les principaux objets célestes et phénomènes visibles le soir-même : phases de la Lune, étoiles filantes, planètes du Système solaire.

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Le ciel est riche de milliards d’étoiles, de planètes et de galaxies. Mais savez-vous où se situent la Grande Ourse, l’Etoile polaire, les constellations d’Orion ou de Cassiopée ? une séance guidée à…

©Planétarium de Vaulx-en-Velin