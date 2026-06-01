Découverte du domaine du château d’Ecouen, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen

Découverte du domaine du château d’Ecouen 6 et 7 juin Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Pendant tout le week-end, le végétal est à l’honneur avec des ateliers et visites guidées du domaine et du musée. Vous pourrez découvrir le travail des élèves de « la Classe l’Œuvre ».

Le food truck, présent chaque fin de semaine dans le domaine, vous proposera une pause gourmande.

Samedi 6 et dimanche 7 juin

De 8h à 19h dans le domaine

Plus d’information sur notre site internet : musee-renaissance.fr

Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.

Pendant tout le week-end, le végétal est à l’honneur avec des ateliers et visites guidées du domaine et du musée. Vous pourrez découvrir le travail des élèves de « la Classe l’Œuvre ».

©Musée national de la Renaissance / C. Schryve