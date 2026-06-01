Finale en live – Les Étoiles Lycéennes, Grange à Dîmes, Écouen
Finale en live – Les Étoiles Lycéennes, Grange à Dîmes, Écouen samedi 6 juin 2026.
Finale en live – Les Étoiles Lycéennes Samedi 6 juin, 20h00 Grange à Dîmes Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Les Etoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement de la jeune scène musicale valdoisienne, permettant la mise en relation entre jeune.s musicien.ne.s et structures de musiques actuelles de proximité.
La finale est l’occasion de découvrir les groupes finalistes valdoisiens sélectionnés lors de pré-sélections dans tout le départemant : Le Forum Vauréal, L’EMB Sannois et la Grange à Dîmes d’Ecouen.
Venez les encourager !
Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}] Salle de 280 places
Intimiste, chaleureux
Tremplin musical 2026 finale lycéens
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