Finale en live – Les Étoiles Lycéennes, Grange à Dîmes, Écouen

Finale en live – Les Étoiles Lycéennes Samedi 6 juin, 20h00 Grange à Dîmes Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Les Etoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement de la jeune scène musicale valdoisienne, permettant la mise en relation entre jeune.s musicien.ne.s et structures de musiques actuelles de proximité.

La finale est l’occasion de découvrir les groupes finalistes valdoisiens sélectionnés lors de pré-sélections dans tout le départemant : Le Forum Vauréal, L’EMB Sannois et la Grange à Dîmes d’Ecouen.

Venez les encourager !

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}] Salle de 280 places

Intimiste, chaleureux

Tremplin musical 2026 finale lycéens