Découverte du Fort de Côte Lorette, Fort de Côte Lorette, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Découverte du Fort de Côte Lorette 19 et 20 septembre Fort de Côte Lorette Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Situé à 307 mètres d’altitude, sur une colline stratégique du plateau de Saint-Genis-Laval, le Fort de Côte Lorette fait partie de la seconde couronne défensive de Lyon, édifiée entre 1874 et 1894.

Découvrez-le depuis son extérieur et par sa nouvelle exposition « Côte Lorette, histoire d’un fort », ainsi que le Mausolée lié au massacre du Fort de Côte Lorette. Un lieu chargé d’histoire.

Pour des raisons de sécurité, l’intérieur du fort n’est pas accessible au public.

Fort de Côte Lorette 18 rue de la Croix-Rouge, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Situé à 307 mètres d’altitude, sur une colline stratégique du plateau de Saint-Genis-Laval, le Fort de Côte Lorette fait partie de la seconde couronne défensive de Lyon, édifiée entre 1874 et 1894.

©Ville de Saint-Genis-Laval