Découverte du jardin, Château de Montreuil-Bonnin, Boivre-la-Vallée

Découverte du jardin 5 – 7 juin Château de Montreuil-Bonnin Vienne

10€ pour la visite du site et des jardins. Gratuité jusqu’à 18 ans et pour les déficients visuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Vendredi : Visite libre des jardins proposée aux scolaires (accès aux jardins seulement). La visite guidée des jardins est payante. Description des essences des arbres présents sur le site.

Le week end : visite du site et des jardins aux conditions tarifaires indiquées. Une seule visite guidée à 15h le samedi et le dimanche.

Château de Montreuil-Bonnin 4 rue du Château 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 45 10 65 04 https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du XIIIe siècle, le château de Montreuil-Bonnin est un haut lieu de l’histoire du Poitou. Les jardins privés présentent des arbres exceptionnels : tilleuls et cèdres en particulier. Entrée dans les jardins et visite du monument 10€

Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, les personnes à la recherche d’un emploi et le public malvoyant.

Visite scolaire le vendredi et visite libre ou guidée le week-end.

©Isabelle DUPONT