Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée
Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée samedi 30 mai 2026.
Boivre-la-Vallée
Randonnée pédestre et VTT
Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km .
Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 12 45 13
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English : Randonnée pédestre et VTT
SEMI-NOCTURNE PEDESTRE & VTT HIKE, organized by Festi Boivre. Walking course 7/12km
L’événement Randonnée pédestre et VTT Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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