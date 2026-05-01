Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée

Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée

Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Avenue du Dix Neuf Mars 1962

Ville : 86470 Boivre-la-Vallée

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Boivre-la-Vallée

Randonnée pédestre et VTT

Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km   .

Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 12 45 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et VTT

SEMI-NOCTURNE PEDESTRE & VTT HIKE, organized by Festi Boivre. Walking course 7/12km

L’événement Randonnée pédestre et VTT Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

À voir aussi à Boivre-la-Vallée (Vienne)