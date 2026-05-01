Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée

Boivre-la-Vallée

Randonnée pédestre et VTT

Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE PÉDESTRE & VTT, organisée par Festi Boivre. Parcours pédestre 7/12km .

Salle des fêtes Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 12 45 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et VTT

SEMI-NOCTURNE PEDESTRE & VTT HIKE, organized by Festi Boivre. Walking course 7/12km

L’événement Randonnée pédestre et VTT Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou