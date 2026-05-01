Boivre-la-Vallée

Balade nature plantes et fonctionnalités des zones humides

Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir la diversité et la richesse des zones humides. Ces milieux particuliers accueillent des espèces végétales spécifiques, dont de nombreuses espèces rares. Aujourd’hui menacées, les zones humides nous rendent de nombreux services, il est donc urgent de les protéger.

Venez découvrir la diversité et la richesse des zones humides. Ces milieux particuliers accueillent des espèces végétales spécifiques, dont de nombreuses espèces rares. Aujourd’hui menacées, les zones humides nous rendent de nombreux services, il est donc urgent de les protéger.

Sortie réalisée dans le cadre du CTMA Clain Aval. .

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04

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English : Balade nature plantes et fonctionnalités des zones humides

Come and discover the diversity and richness of wetlands. These special environments are home to specific plant species, many of them rare. Today threatened, wetlands provide us with many services, so it’s urgent to protect them.

L’événement Balade nature plantes et fonctionnalités des zones humides Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Haut-Poitou