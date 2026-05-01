Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée
Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée samedi 30 mai 2026.
Boivre-la-Vallée
Festival Cultures au Jardin 5ème édition
2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
FESTIVAL CULTURES AU JARDIN
Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration…
FESTIVAL CULTURES AU JARDIN
Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration… .
2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Cultures au Jardin 5ème édition
CULTURES AU JARDIN FESTIVAL
Concerts, shows, craft market, exhibitions, bar and restaurant…
L’événement Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
À voir aussi à Boivre-la-Vallée (Vienne)
- Balade nature plantes et fonctionnalités des zones humides Boivre-la-Vallée 20 mai 2026
- Escape Game les 4 coffres de Lavausseau Boivre-la-Vallée 23 mai 2026
- Randonnée pédestre et VTT Salle des fêtes Boivre-la-Vallée 30 mai 2026
- Découverte du jardin, Château de Montreuil-Bonnin, Boivre-la-Vallée 5 juin 2026