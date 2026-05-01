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Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée

Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée

Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée samedi 30 mai 2026.

Adresse : 2 Rue de la Cour de Nesdes

Ville : 86470 Boivre-la-Vallée

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Boivre-la-Vallée

Festival Cultures au Jardin 5ème édition

2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30

FESTIVAL CULTURES AU JARDIN

Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration…
FESTIVAL CULTURES AU JARDIN

Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration…   .

2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Cultures au Jardin 5ème édition

CULTURES AU JARDIN FESTIVAL

Concerts, shows, craft market, exhibitions, bar and restaurant…

L’événement Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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