Boivre-la-Vallée

Festival Cultures au Jardin 5ème édition

2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

FESTIVAL CULTURES AU JARDIN

Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration…

FESTIVAL CULTURES AU JARDIN

Des concerts, spectacles, marché artisanal, expositions, bar et restauration… .

2 Rue de la Cour de Nesdes Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Cultures au Jardin 5ème édition

CULTURES AU JARDIN FESTIVAL

Concerts, shows, craft market, exhibitions, bar and restaurant…

L’événement Festival Cultures au Jardin 5ème édition Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou