Boivre-la-Vallée

Escape Game les 4 coffres de Lavausseau

Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une étrange légende circule dans les environs de Lavausseau. Les Veilleurs de la Boivre, une confrérie venue de différentes époques, ont dissimulé un mystérieux trésor à travers le temps. Voyagez dans le temps et tentez de reconstituer le secret de Lavausseau.

Une étrange légende circule dans les environs de Lavausseau. Elle attire les curieux et fascine les chercheurs de trésors. Les Veilleurs de la Boivre, une confrérie de personnages issus de différentes époques, ont dissimulé un

mystérieux trésor à travers le temps.

Grâce à votre détecteur temporel, voyagez d’époque en époque et tentez de reconstituer le secret de Lavausseau. .

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Escape Game les 4 coffres de Lavausseau

A strange legend is circulating around Lavausseau. The Veilleurs de la Boivre, a brotherhood from different eras, have hidden a mysterious treasure through time. Travel back in time and try to piece together the secret of Lavausseau.

L’événement Escape Game les 4 coffres de Lavausseau Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Haut-Poitou