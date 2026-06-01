Découverte du Jardin commentée par les propriétaires, Jardin de Maggy, La Ville-aux-Clercs

Découverte du Jardin commentée par les propriétaires 6 et 7 juin Jardin de Maggy Loir-et-Cher

Tarif libre, laissé à l’appréciation des visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du Jardin commentée par les propriétaires. De nombreuses étiquettes permettent d’indentifier certaines plantes. De plus, un classeur des différentes plantes ou arbustes du jardin est à disposition des visiteurs

Jardin de Maggy 12 impasse des Myosotis, 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 62 63 http://jardindemaggy.jimdo.com Ce petit jardin à l’anglaise créé il y a plus de vingt ans regroupe une grande diversité de plantes vivaces (une centaine de variétés de Hostas, nombreux heucheras, épimediums…) ainsi que des arbustes peu communs (dont une trentaine d’Acers) et de nombreux rosiers.

Tous ces végétaux partagent cet espace avec des petits points d’eau qui apportent un supplément de vie animale et des éléments de décoration sont intégrés dans ce jardin. 500m de l’église en direction de Droué – Impasse à gauche – Jardin au bout de l’impasse

Découverte du Jardin commentée par les propriétaires. De nombreuses étiquettes permettent d’indentifier certaines plantes. De plus, un classeur des différentes plantes ou arbustes du jardin est à des…

© Dominique Pommier