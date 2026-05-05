Visite d’un jardin personnel entre ville et campagne, Hortus Intimus, La Ville-aux-Clercs

Visite d’un jardin personnel entre ville et campagne 6 et 7 juin Hortus Intimus Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

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Hortus Intimus 11 rue du Perche 41160 La Ville-aux-Clercs, 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0637628496 »}]

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