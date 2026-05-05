L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à la Ville-aux-Clercs, Repère Sauvage263 Le Fort Girard, La Ville-aux-Clercs

L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à la Ville-aux-Clercs Mercredi 24 juin, 00h00 Repère Sauvage263 Le Fort Girard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Partagez en famille la tradition du théâtre ambulant dans vos campagnes ! Cette année, c’est la compagnie Portés Disparus qui vient à votre rencontre, et sillonne le territoire vendômois en remorque-castelet, pour vous présenter Badmobil, une création exclusivement pour la remorque-castelet. L’Hectare – Badmobil en remorque – Castelet ! à la Ville-aux-Clercs. Badmobil est une aventure marionnettique, visuelle et plastique co-pilotée par Kristina Dementeva et Pierre Dupont. À travers Badmobil, un théâtre de marionnettes, ils veulent explorer, de manière absurde et avec beaucoup d’humour, ce que nous sommes censés faire quand l’anxiété nous ronge, quand la peur nous saisit, alors qu’il faut continuer à avancer. Ils s’intéressent à la peur, à la fois individuelle et collective, et aux stratégies pouvant être mises en place pour la gérer. Avec, au bout du chemin, une révélation : la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l’acceptation de sa propre vulnérabilité. Tout p

Repère Sauvage263 Le Fort Girard 41160 La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

Partagez en famille la tradition du théâtre ambulant dans vos campagnes ! Cette année, c’est la compagnie Portés Disparus qui vient à votre rencontre, et sillonne le territoire vendômois en remorque-c Festivals concerts et spectacles