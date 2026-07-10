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Découverte du Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Apprenez les différences entre un jardin à la française et un jardin à l’anglaise et profitez-en pour vous arrêter sur quelques arbres remarquables ainsi que dans l’une des serres. Vous en découvrirez toutes les particularités.???? Visite proposée par Schéhérazade Aissani Trisson, animatrice nature.
Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-des-plantes
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