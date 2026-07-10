Découverte du Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Tout public

Apprenez les différences entre un jardin à la française et un jardin à l’anglaise et profitez-en pour vous arrêter sur quelques arbres remarquables ainsi que dans l’une des serres. Vous en découvrirez toutes les particularités.???? Visite proposée par Schéhérazade Aissani Trisson, animatrice nature.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-des-plantes



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