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Découverte du Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes

Découverte du Jardin des Plantes Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
Rue Stanislas Baudry
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 10:00 – 11:30
Gratuit : oui  Tout public 

Apprenez les différences entre un jardin à la française et un jardin à l’anglaise et profitez-en pour vous arrêter sur quelques arbres remarquables ainsi que dans l’une des serres. Vous en découvrirez toutes les particularités.???? Visite proposée par Schéhérazade Aissani Trisson, animatrice nature.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-des-plantes


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