Découverte du Jardin du Mixt, Jardin du Mixt, Nantes

Informations pratiques

Découverte du Jardin du Mixt Jeudi 16 juillet, 10h00 Jardin du Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Ce jardin, conçu par l’atelier Roberta, est pensé pour être agréable toute l’année : attrayant en hiver grâce à des plantes persistantes et des floraisons précoces, puis particulièrement beau et fleuri au printemps.

Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature, et Lisa Surault, chargée d’animation de Mixt.

Jardin du Mixt 84 Rue Général Buat, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-mixt »}]

Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole