Découverte du Jardin du Mixt, Jardin du Mixt, Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Jardin du Mixt · Nantes
Informations pratiques
Découverte du Jardin du Mixt Jeudi 16 juillet, 10h00 Jardin du Mixt Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00
Ce jardin, conçu par l’atelier Roberta, est pensé pour être agréable toute l’année : attrayant en hiver grâce à des plantes persistantes et des floraisons précoces, puis particulièrement beau et fleuri au printemps.
Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature, et Lisa Surault, chargée d’animation de Mixt.
Jardin du Mixt 84 Rue Général Buat, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-mixt »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026
Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026