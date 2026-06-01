Découverte du jardin Le miroir, organisé autour du miroir d’eau., Jardin Le Miroir, Ploumagoar

Découverte du jardin Le miroir, organisé autour du miroir d’eau. 6 et 7 juin Jardin Le Miroir Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Profitez de la vue panoramique, du miroir d’eau et des jardins thématiques.

à noter, le samedi 6 juin

Présence de l’association Camellia pays de Guingamp, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / Explication sur les semis, greffes, marcottage, bouturage à propos des camélias et des rosiers – Entretien et maladie de ces plantes.

Présence du club de Coat Maudez de saint Adrien, de 11h à 16h Promenade en poney dans le jardin.

Jardin Le Miroir 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne 06 08 66 48 57 https://www.lemiroir22.fr/ Le jardin (2 has) surplombe la vallée du Trieux, et offre une vue panoramique, sur le bois d’Avaugour. Il est organisé autour d’un miroir d’eau reflètant les couleurs du ciel breton avec différents espaces («l’Ile de Bréhat», «les carrés de Graminés», un «jardin boules», un potager).

Profitez de la vue panoramique, du miroir d’eau et des jardins thématiques !

Jardin Le Miroir – MCLF