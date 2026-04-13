Découverte du jardin partagé, Jardin Partagé, Jonzac
Découverte du jardin partagé, Jardin Partagé, Jonzac vendredi 5 juin 2026.
Découverte du jardin partagé 5 et 6 juin Jardin Partagé Charente-Maritime
Le vendredi est réservé aux scolaires – Tout public le samedi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de manière collective avec partage de la production (légumes, fruits). Lieu d’apprentissage, il est aussi un lieu de partage d’amitié, de rencontre, d’échange pour des personnes d’horizons divers.
Jardin Partagé 26 avenue Joffre, 17500 Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 88 41 35 56 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/ Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de manière collective avec partage de la production (légumes, fruits). Lieu d’apprentissage, il est aussi un lieu de partage d’amitié, de rencontre, d’échange pour des personnes d’horizon divers.
Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de avec…
©OT Jonzac
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Diffusion de la collection Notre-Dame de Paris Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 14 avril 2026
- Visite 360° Gloomy eyes Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 14 avril 2026
- CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac 15 avril 2026
- CAR/MEN les chicos Mambo Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac 16 avril 2026
- Au coeur de l’Histoire le procès de Nuremberg Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac 16 avril 2026