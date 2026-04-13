Découverte du jardin partagé, Jardin Partagé, Jonzac

Découverte du jardin partagé 5 et 6 juin Jardin Partagé Charente-Maritime

Le vendredi est réservé aux scolaires – Tout public le samedi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de manière collective avec partage de la production (légumes, fruits). Lieu d’apprentissage, il est aussi un lieu de partage d’amitié, de rencontre, d’échange pour des personnes d’horizons divers.

Jardin Partagé 26 avenue Joffre, 17500 Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 88 41 35 56 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/ Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de manière collective avec partage de la production (légumes, fruits). Lieu d’apprentissage, il est aussi un lieu de partage d’amitié, de rencontre, d’échange pour des personnes d’horizon divers.

Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de avec…

©OT Jonzac