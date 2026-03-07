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Découverte du jeu vidéo Overcooked Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Découverte du jeu vidéo Overcooked Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Découverte du jeu vidéo Overcooked

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand.

Gratuit.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Découverte du jeu vidéo Overcooked

L’événement Découverte du jeu vidéo Overcooked Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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