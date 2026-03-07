Découverte du jeu vidéo Overcooked Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Découverte du jeu vidéo Overcooked
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Dans le cadre du Festival du Livre Gourmand.
Gratuit. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Découverte du jeu vidéo Overcooked
L’événement Découverte du jeu vidéo Overcooked Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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