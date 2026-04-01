Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec

Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Rue du Roc'h Hir

Adresse : Plage de roch'Hir

Ville : 22620 Ploubazlanec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Découverte du Kayak de Mer

Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Demi-journée encadrée par un moniteur du Pôle Nautique et les membres de l’association CK/Mer. Accessible aux adultes et aux jeunes à partir de 12 ans, vous ferez une randonnée Kayak de 2 heures en apprenant les différentes techniques du Kayak de Mer. Inscription obligatoire.   .

Rue du Roc’h Hir Plage de roch’Hir Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte du Kayak de Mer Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor)